インドネシアの農村にある畑で巨大な穴が空き、周辺に住む人々からは不安の声が上がっています。【映像】インドネシアの畑に空いた巨大な穴インドネシア・スマトラ島北部アチェ州にある農村の畑で巨大な穴が出現しました。その面積はおよそ3ヘクタール、サッカーコート4面分にも及びます。地元当局は周辺の住民が近づかないよう、柵を設けるなどの安全対策をしていますが、穴は拡大し続けているということです。陥没により