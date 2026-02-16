高市総理はきょう、総理官邸で自民党の小林政調会長らと会談し、給付付き税額控除の制度設計などを議論する「国民会議」の設置に向け、各党と調整を始めるよう指示しました。高市総理はきょう午後、総理官邸で自民党の小林政調会長、小野寺税調会長とおよそ1時間会談しました。このなかで高市総理は、国民会議の設置に向けて、給付付き税額控除の導入に前向きな党への働きかけを始めるよう指示しました。自民党小林政調会長「丁