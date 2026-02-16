「無言で倒す」が多数？お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢さんは公式SNSアカウントで、新幹線に乗った際のエピソードを投稿しました。この投稿は2026年2月13日時点で600万を超える表示回数を記録するなど、大きな反響を呼んでいます。【えっ…これが真栄田さんvs「金持ちそうでワガママそうなおばさん」の投稿です】真栄田さんは「新幹線、席倒していいか聞いたら、金持ちそうでワガママそうなおばさんに、『ダメ』と言わ