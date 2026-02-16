犬が嫉妬してしまう原因 犬は感情が豊かな動物です。嫉妬してしまうことだってあります。嫉妬心から反抗的な態度を見せたり、怒りっぽくなったりすることがあります。 しかし、嫉妬は犬に強いストレスを与えます。嫉妬する機会が多い犬の場合では、心を病んでしまうことがあるかもしれません。 犬が嫉妬してしまう原因を知り、愛犬に嫉妬心を抱かせることが少なくなるようにし、なるべくストレスの少ない生活を送らせてあげま