栄から徒歩5分の場所にある「天空の小悪魔」は、女子大エリアにある夜だけ営業のテイクアウト専門クレープ店。オープン以来、女性を中心に多くの人が訪れています。生地は焼き上げるとほどよい焼き色がつき、小麦の香りが広がります。すべて注文を受けてから1枚ずつ丁寧に焼き上げるのもこだわりで、軽やかな味わいが特徴です。自慢の生地をシンプルに楽しめるのが【天空の生地だけ】。シュガーバターで