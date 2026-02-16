全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・池袋の寿司店『鮨 八（や）えん』です。【2024年9月開店】上物のネタに遊び心も添えた気鋭の店池袋北口の繁華街で面白い店を見つけた。まず店内は靴を脱いで上がるスタイル。これが妙にリラックスできるし、品書きを開けば握りもお決まりはなくお好みのみ。モットーは“一魚一会”。その時々の魚との出合いを大切にする店主の、客に好