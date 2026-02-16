マジョルカに所属するFWヴェダト・ムリキは、今シーズンの欧州5大リーグにおいて、ヘディングでのゴールが最多のようだ。15日、データサイト『OPTA』が報じている。地中海に浮かぶマヨルカ島で今、“コソボの海賊”が大暴れしている。ラ・リーガ第24節が15日に行われ、マジョルカはベティスと対戦。この試合にスタメン出場したヴェダト・ムリキは、2点ビハインドで迎えた66分に、MFセルジ・ダルデルのクロスに対して、エリア内