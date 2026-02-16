ミランはクロアチア代表MFルカ・モドリッチとの契約延長を望んでいるようだ。14日、イタリア紙『ガゼッタ・デロ・スポルト』が伝えている。約13年間を過ごしたレアル・マドリードに別れを告げ、昨年夏にミランへ活躍の場を移したモドリッチ。初挑戦となったイタリアの地ではここまで公式戦通算26試合出場2ゴール3アシストという成績を残しており、セリエAでは24試合中22試合に先発出場。40歳となった現在でもそのテクニックと