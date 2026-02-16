神戸空港の開港からきょう２月１６日で２０年。現状と課題を取材しました。神戸空港の開港２０年を祝う式典には、空港を運営する関西エアポートの山谷社長や神戸市の久元市長らが出席しました。（関西エアポート山谷佳之社長）「「人間でいきますと成人になるわけですが、空港の場合は２０年で成長が止まるのではなくて、２０年から本来の成長を成し遂げると思っています」神戸空港の去年の旅客数は約４０６万人と開港以来