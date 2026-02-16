幼稚園に無断で侵入したとして逮捕された男が、大麻を所持していた疑いで再逮捕されました。麻薬取締法違反の疑いで再逮捕されたのは、大阪府吹田市に住む建設作業員・松本勇樹容疑者（３４）です。警察によりますと、松本容疑者は１月、自宅で乾燥大麻約１.５ｇを所持した疑いがもたれています。松本容疑者は１月、吹田市の「関西大学幼稚園」に無断で侵入し女性職員を羽交い絞めにして、左手などにケガをさせたとして逮