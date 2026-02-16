ダムの貯水率が低下しているとして佐世保市は「渇水対策本部」を設置しました。 佐世保市によりますと、市の南部地域では、去年10月の降水量が非常に少なくこの地域をカバーする下の原ダムの貯水率は16日時点で52.6％となっています。 今後1か月の降水量も平年並みか、少ない見通しとなっていることから市は、13日付けで渇水対策本部を設置しました。 佐世保市では、1994年に時間によって断水する「時間給水」。2007年に