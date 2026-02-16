滋賀県の三日月知事が４選を目指して立候補すると表明しました。（滋賀県・三日月大造知事）「新たな滋賀への道づくりのため、４期目に挑戦する決意を固めました」滋賀県の三日月大造知事（５４）は、任期満了に伴って今年の夏に行われる知事選挙に立候補する意向を明らかにしました。三日月知事は衆議院４期目の途中で辞職し、２０１４年の知事選で嘉田由紀子前知事の後継として初当選し、現在３期目です。鉄道やバスなど