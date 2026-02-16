石川県金沢市で開催されている人気の「ゴジラ博」の来場者が16日、1万人を達成しました。1万人目の来場となったのは、石川県金沢市新神田1丁目の鎌田晶士くん5歳です。16日、母親の鎌田良子さんと一緒に、会場の石川県立歴史博物館を訪れた晶士くんには、記念品のゴジラのリックサックが贈られました。ゴジラ博では昭和から令和までの歴代ゴジラのスーツや、特殊なSFX撮影用ロボットなどが展示され、開場から1か月となった16日も、