堺市中区の集合住宅で火事があり、住民とみられる４０代の男性が死亡しました。２月１６日午前１０時ごろ、堺市中区深井北町の市営団地で「火事です。においがして、すすが出てきています」と近くの住民から消防に通報がありました。警察と消防によりますと消防車など１６台が出動し、火は約１時間で消し止められましたが、５階建ての集合住宅の一室約５０平方メートルが焼けたということです。火が出た部屋の台所で、この