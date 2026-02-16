17日（火）は、日本海西部に顕在化する高気圧が日本の東に移動し、華中付近の別の高気圧が西日本付近に張り出します。一方、千島の東の低気圧からのびる前線が日本付近から離れ、中国東北区の低気圧は沿海州付近に進む見込みです。これらの影響により、北海道では朝晩を中心に所によりにわか雪があるでしょう。東北は朝までは雪の降る所もありますが、日中は晴れ間が広がる見込みです。東日本は晴れる所が多いものの、明け方頃まで