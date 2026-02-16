国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会第3日は16日、青森県大鰐町などで行われ、アルペン大回転の少年女子は堺麻里杏（富山第一高）が58秒35で制した。ノルディックの複合で少年男子は富井孝（長野・飯山高）が優勝。距離で少年女子の5キロクラシカルは安保胡春（秋田・鹿角高）が勝った。