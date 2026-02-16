林芳正総務相林芳正総務相（衆院山口3区）の陣営が、2024年10月の衆院選で提出した選挙運動費用収支報告書に疑義が生じ、訂正した問題で、神戸学院大の上脇博之教授は16日、昨年12月に出した公選法違反容疑などの告発状の対象者に、林氏の秘書1人を加える書面を山口地検に送ったと明らかにした。追加の書面で上脇氏は、13人は「ポスター維持管理」の労務をしておらず、報酬も受け取っていないと指摘。無断で領収書を偽造して報