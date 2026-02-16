日本テレビ＝東京都港区日本テレビは16日の定例記者会見で、米動画配信大手ネットフリックスによる独占配信の中継映像制作を手がける3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）について、地上波での試合中継は録画放送も含め行わないと説明した。ネットフリックスと「プロモーションパートナー」として連携し、開幕特番などの特別枠を9枠予定している。福田博之社長は「有料じゃないと視聴できない状況。多くの情報を出