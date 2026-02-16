高市首相は、北朝鮮による拉致被害者の家族らと面会し、拉致問題解決に向けて改めて決意を語りました。高市首相「拉致問題の解決は、私に課せられた使命だと思っております。金正恩委員長と首脳同士で正面から向き合う覚悟いたしております」高市首相は16日午後、拉致被害者の横田めぐみさんの母・早紀江さんらと面会しました。早紀江さんが今月90歳を迎えたことに触れ、高市首相は「拉致問題の解決にこれ以上の猶予は許されないこ