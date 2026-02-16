【WWE】RAW（2月9日・日本時間10日／オハイオ・クリーブランド）【映像】反対側のコーナーから飛んで“衝撃”の迎撃技「一体、何が起きたんだ…」と現地実況が絶叫するほどの、神懸かり的なタイミングだった。コーナー最上段から必殺の一撃を狙ってダイブした相手を、空中でそのまま捕獲しマットへ叩きつける。驚愕の“空中迎撃”が炸裂した瞬間、会場は大歓声に包まれ「どんな迎撃だよw」などファンからは驚きの声が上がった。