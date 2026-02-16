◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スピードスケート女子500m(大会10日目/現地15日)13位となった吉田雪乃選手について、高校時代の監督・植津悦典氏がコメントしました。吉田選手の恩師である植津氏は競技後、「やはり目指していたものと違う結果なので、本人は泣いていたが相当悔しかったんだろうなと。これがオリンピックなんだなと感じた」と吉田選手の心中をおもんぱかりました。吉田選手は最初のスタートがフォルス(