2026年度税制改正では、「災害レッドゾーン」内での住宅新築などが、住宅ローン控除の対象外となる措置が盛り込まれました。これまで「立地の希少性」で評価されていた土地が、制度によって突然「負動産」化するリスクも……。そこで、「災害レッドゾーン」とは何か、住宅ローンに与える影響や対策について解説します。崖付近は対象外!? 住宅ローン控除から「排除」されるエリアとは2026年度の税制改正で、「土砂災害特別警戒区域