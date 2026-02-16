ここ数日の寒暖差の激しい石川で、気になるのは健康面です。被災地の子どもたちの運動不足を解消しようと16日、石川県珠洲市で運動を習慣付けるための取り組みが行われました。リズムに合わせて自由に体を動かす子供たち。石川県珠洲市の小学校で16日に行われたこのイベントは、被災地の子どもたちに運動の習慣を付けてもらおうと、石川県などが実施したものです。参加した児童は：「ダンスとかピックルボールが楽しかったで