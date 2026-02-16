1,000円前後でお酒1杯＋つまみを楽しむ「1000円くらいで1杯飲んで帰りたい」シリーズ。今回は「もつ次郎」でのちょい飲みです。実はゆで太郎・もつ次郎にそこまで大きな期待のなかった筆者。しかし思い切ってチャレンジしてみたら想像以上に良い時間が待っていました。○立ち食いそばチェーン「ゆで太郎」のセカンドブランドが「もつ次郎」「もつ次郎」は、立ち食いそばチェーン「ゆで太郎」のセカンドブランドとして2020年に誕生