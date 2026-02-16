エクサと日本IBMは2月16日、AIパートナーシップを締結し、企業の基幹システムのビジネス価値向上を目指したモダナイゼーションソリューションを共同で推進することに合意した。合意にもとづき、IBMが提供するAIエージェント駆動のエンタープライズ向け開発支援パートナーツール「IBM Bob」を活用し、エクサのモダナイゼーションソリューション「EXERA」を高度で利便性の高いサービスへ強化するという。AIパートナーシップ締結の背