ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」のライバーがゲスト出演する、BS10のバスケットボール応援番組『Bリーグ全力応援! バスケ魂presented by バスケットLIVE』の特別回が17日(21:00〜)に放送される。『Bリーグ全力応援! バスケ魂presented by バスケットLIVE』○圧ねぇ・ひみぃ・潤 JunChannelがゲスト出演『Bリーグ全力応援! バスケ魂presented by バスケットLIVE」は、三代目 J SOUL BROTHERSの山下健二郎さんがメインMCを務め