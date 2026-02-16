SBI新生銀行は2月16日、「目指せ50万口座! SBIハイパー預金応援キャンペーン」を開始した。期間中に新規口座を開設し条件を満たした利用者に現金をプレゼント。総口座数が増えるほど特典額がアップする“参加型”の仕組みが特徴だ。本キャンペーンでは、期間中にSBIハイパー預金口座を新たに開設し、所定の条件を満たした利用者にもれなく現金をプレゼント。当初の特典は200円だが、キャンペーン終了時点での総口座数に応じて増額