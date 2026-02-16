睡眠の質を高め、脳の健康を保つにはどうすればいいか。医師の牧田善二さんは「人類は不要な糖質を摂ることで、脳も体も劣化させている。さらに問題なのが、ブドウ糖ばかり使っていて『ケトン体』が働くチャンスを失っていることだ。ケトン体によって体内時計が整えば、睡眠の質も上がり、脳の健康が保たれる」という――。※本稿は、牧田善二『糖が脳を破壊する』（SB新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／carlos