「評論家の中では一番のシーズン」…社長の熱弁に同意ドジャースの大谷翔平投手が、ブランドアンバサダーを務めるdip株式会社の公式YouTubeチャンネルに出演し、冨田英揮代表取締役社長兼CEOと対談を行った。16日に公開された動画内で、自身にとって「一番手応えがある」シーズンについて明かした。動画内で冨田社長は、史上初の「50本塁打＆50盗塁（50-50）」を達成した昨季を含め、近年の活躍を称賛。「もう全てが……選べな