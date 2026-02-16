最近、第2子が誕生した俳優チョ・ジョンソクが、親友で俳優のチョン・サンフンを通じて、近況を伝える。来る2月17日、韓国で放送されるSBSのバラエティ番組『暇さえあれば』では、MCのユ・ジェソク、ユ・ヨンソクとともに、俳優チョン・サンフン、女優チ・イェウンが家族のような関係性を披露する。一山（イルサン）に癒やしとドーパミンと少しばかりの幸運を届ける様子が捉えられる。【写真】チョ・ジョンソク、直筆手紙で育児へ