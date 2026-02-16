今年デビュー10周年を迎えるボーイズグループPENTAGONが“完全体”でステージに立ち、世界中のファンに感動を届けた。PENTAGONは、2月15日にソウル・KSPOドームで開催された音楽授賞式「Hanteo Music Awards 2025」（以下、「HMA 2025」）に出演した。【注目】「解散ではない」とされたPENTAGONの挑戦とは？同授賞式でPENTAGONは「10周年インフルエンシャル・アーティスト」部門を受賞し、10年間にわたりK-POPシーンに与えてきた大