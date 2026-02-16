生徒たちの思いがカタチになりました。長野県千曲市の中学校に、熱中症対策などのための自動販売機が設置され、16日にお披露目されました。除幕式「お願いします！」千曲市の市立屋代中学校に設置されたのは、スポーツ飲料や栄養補助食品などをそろえた自動販売機です。千曲市が市民との意見交換を図るために行っている「ポリネコ！ＣＨＩＫＵＭＡ」に、自動販売機の設置などを求める要望が寄せられ、これをもとに、屋代中学