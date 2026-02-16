山梨県が発注する砂防工事で便宜を受ける見返りに県職員に接待をしたとして、山梨県警は15日、贈賄の疑いで長野市の建設会社役員の男を逮捕しました。長野市の会社には16日、警察の家宅捜索が入りました。湯本翔太記者「いま山梨県警の捜査員たちが建設会社の事務所に入っていきます。これから家宅捜索が行われます」贈賄の疑いで逮捕されたのは、長野市篠ノ井の建設会社役員、岩粼憲太郎容疑者（40）です。山梨県警によりま