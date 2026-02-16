17日の天気予報岡山・香川 17日（火）は岡山・香川とも広い範囲で晴れそうです。16日（月）と比べて気温が低く、日中でも最高気温が10℃程度までしか上がらない見通しです。 日差しがあっても空気は冷たく、この時期らしい寒さになりそうです。 この先1週間、高松市の予想最高気温は日ごとに変化が大きくなりそうです。 17日（水）と、19日（木）の最高気温が平年並みか平年より低く、それ以外の日は最高気温が