日本テレビは１６日、東京・汐留の同局で定例会見を行い、３月開幕のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）を独占配信するＮｅｔｆｌｉｘの中継制作を受託することに言及した。ＷＢＣを巡っては、Ｎｅｔｆｌｉｘが独占配信権を持つため、地上波での試合中継はない。これまで大会を中継してきた同局は、Ｎｅｔｆｌｉｘが独占配信予定の日本戦を含む１５試合の中継制作を受託し、開幕特番を地上波放送する。福田博之社