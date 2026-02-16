◆ミラノ・コルティナ五輪▽カーリング（１６日、コルティナ・カーリング五輪競技場）カーリング女子の１次リーグで、世界ランキング５位の日本は、１０チームの総当たり戦でここまで通算１勝４敗。過去、負け越して上位４チームによる準決勝に進出したチームはなく、１敗もできない崖っぷちに追い込まれた。６戦目は、日本時間１７日午前３時５分から、同２位で、２度の五輪金メダル、２０２５年世界選手権優勝の強豪カナダ