100年以上の歴史を誇る英国メーカー錆びついた古い南京錠をこじ開け、きしむドアを押し開けて、愛情とレストアを心待ちにしているクラシックカーを発見する。これは、多くのクルマ好きにとっての夢だろう。このように納屋や倉庫で長く保管されていたクルマを見つけることを「バーンファインド（barn find）」と呼び、同ジャンルに特化したYouTubeチャンネルも存在する。【画像】脈々と語り継がれるアルヴィスの歴史【1920年代に生