相続手続きは司法書士に頼まずに進める方法もある一方、デメリットもあります （c）Getty Images 相続手続きは、必ずしも司法書士などの専門家に依頼しなければならないわけではありません。相続人が少なく、遺産も自宅と預貯金のみなどのシンプルなケースであれば、自分で進められます。自分で相続手続きを進める場合は、全体像のロードマップを作成し、手続きに必要な書類を確認してもれなく収集するのがポイント