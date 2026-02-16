村瀬心椛スノーボード女子スロープスタイル決勝で、予選2位通過の村瀬心椛（TOKIOインカラミ）がビッグエアとの2冠を狙う。岩渕麗楽（バートン）と深田茉莉（ヤマゼン）も表彰台争いに加わりたい。フィギュアスケートの女子ショートプログラム（SP）には前回北京大会銅メダルの坂本花織（シスメックス）が登場する。今大会は団体で銀を獲得。五輪で自身初の金、通算4個目のメダルへ好発進なるか。中井亜美（TOKIOインカラミ）