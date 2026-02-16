◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 男子スロープスタイル 予選(大会10日目/現地15日)雪の上でももぐもぐタイムが見られました。平昌五輪で銅メダルを獲得したカーリング女子日本代表のロコ・ソラーレがハーフタイムの休憩中にお菓子を食べる様子が話題となり、その年の新語・流行語大賞にもノミネートされた“もぐもぐタイム”。ミラノ・コルティナオリンピックでは雪の上で“もぐもぐタイム”が行われました