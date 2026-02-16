ボートレースとこなめのスポーツニッポン杯争奪「第42回英傑戦」は3日目を終えた。不良航法の減点も何のその、平山智加（40＝香川）が準優勝戦へと進出した。3日目は捲り差しと恵まれで連勝と大きくポイントアップ。後半10Rはコンマ02のスタート。「自分も切ったと思いました。不良航法にフライングなんてしていたら何をしに来たんだろうって…」スタート残ったツキも味方に準優10Rでも節イチ級のパワーで見せ場をつくる。