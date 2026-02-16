新たな”アーバン”クルーザーが登場！トヨタのインド法人は2026年1月20日、バッテリー式電気自動車（BEV）「アーバンクルーザー エベラ」を初公開しました。欧州向けモデル「アーバンクルーザー」をベースにしたSUVとして登場し、発表直後から注目を集めています。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタが新型「“アーバン”クルーザー“エベラ”」です！ 画像で見る（77枚）アーバンクルーザーエベラは、トヨタとスズキが電