バスケットボールB3リーグ・トライフープ岡山はおととい（14日）、きのう（15日）とホームの津山市で岐阜スゥープスと対戦。いずれも勝利し、現在4位です。次節は今月22日と23日、ホームで徳島ガンバロウズを迎え撃ちます。 香川ファイブアローズはおととい、きのうとあなぶきアリーナ香川で東京八王子ビートレインズと対戦しました。いずれも勝利し、連勝記録を10にのば