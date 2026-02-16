瀬戸内地方は寒気や湿った空気の影響で曇りになっていて、雪や雨の降っているところがあります。16日夜も曇りのところが多いでしょう。 17日は高気圧に覆われるため、広い範囲で日差しが届く見込みです。16日よりも湿度が低くなるでしょう。朝の最低気温は岡山で0度、津山でマイナス1度、高松で2度の予想です。16日朝よりも大幅に気温が低くなります。日中の最高気温は岡山で11度、津山と高松で10度でしょう。16日よりもやや気温