（株）バンザン（新宿区）は2月16日、東京地裁より破産開始決定を受けた。申請代理人は松永崇弁護士(弁護士法人大江橋法律事務所東京事務所)。破産管財人には内藤滋弁護士(はぜのき法律事務所、破産管財人ホームページ：http://www.naitolaw.jp/)が選任されている。負債総額は約14億2100万円。債権者は生徒約1800名を含めて3000名を超える可能性がある。オンライン家庭教師サービス「メガスタ」、訪問型家庭教師「一橋セイシ