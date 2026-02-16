カービィたちと南国気分！ 『ジーユー』×『星のカービィ』コラボレーションコレクションが5月1日発売、990円からの“プププリゾート”コレクション ジーユーが、人気ゲーム『星のカービィ』とのコラボレーションコレクションを2026年5月1日（金）より全国のジーユー店舗およびオンラインストアで発売します。「プププリゾート」をテーマに、あきれかえるほど平和なリゾート気分を表現したアイテムが勢揃い。ウィメンズで