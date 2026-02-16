2月16日、静岡県菊川市の自宅を訪れた市役所の職員に対し、刃物で切りつけるなどの暴行を加えて職務を妨害したとして、58歳の無職の女が逮捕されました。 公務執行妨害の疑いで逮捕されたのは、菊川市堀之内の無職の女(58)です。 警察によりますと、女は2月16日正午頃、自宅で応対をしていた菊川市役所福祉課の主査の男性(33)に対し、首から下げていたネームプレートを刃物で切りつけるなどの暴行を加え、職務を妨害