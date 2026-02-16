アニメ映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』の新作『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』（1月30日公開）の新たな入場者特典が発表された。20日より４週目入場者プレゼントとして、公開記念メカビジュアルカード＆「ジージェネエターナル」プロモーションコードを配布する。【画像】新たな特典発表！『閃光のハサウェイ キルケーの魔女』名場面カット先日解禁となった本作の決戦の舞台、オーストラリア