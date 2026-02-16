きょう16日は夕方から翌日明け方にかけて、東京や神奈川で雨や雪になる見込みで、東京23区でも条件次第では「積雪」の可能性があると発表されている。国土交通省 北海道開発局 函館開発建設部の公式Xでは、転倒などが不安視される状況で冬道を安全に歩く4つのポイントを紹介した。【画像2枚】冬道を安全に歩く4つのポイントを画像付きで紹介内容は以下の通り。■路面の状態をよく観察踏み固められたところは要注意。さらに、氷