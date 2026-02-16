BMSG主催オーディション『THE LAST PIECE』から誕生した5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOWが、イギリスの音楽総合メディア『NME』が発表した、世界中の注目すべき新進気鋭アーティストを選出するリスト「The NME 100: Essential Emerging Artists For 2026」に選出された。【写真】キラキラ！STARGLOWメンバーのソロショット『NME（New Musical Express）』とは、1952年に創刊されたイギリスの音楽メディアで、「The NM